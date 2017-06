Empresária gaúcha é convidada para o casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão

Lá vem a noiva

Vai ter gaúcha na comemoração discreta do que a mídia tem tratado como "o casamento do ano" no Brasil. Jessica Spier, sócia da empresa de aluguel de vestidos de luxo Rent to Wear, de Porto Alegre, está na seleta lista de 200 convidados do casório da atriz Marina Ruy Barbosa com o piloto Xande Negrão. Jess tem um palpite para a grife que vai assinar o vestido do dia 7 de outubro: Dolce & Gabbana.



