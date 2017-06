Incorporadora Smart recebe prêmio pelo empreendimento Iguaçu

Arquitetura com arte

Os sócios arquitetos Márcio Carvalho e Ricardo Ruschel subiram ao palco da Associação Leopoldina Juvenil, na semana passada, para receber um prêmio em nome da Smart. A incorporadora foi agraciada com ouro no Sinduscon Premium, na categoria Empresas de Pequeno e Médio Porte, por meio do empreendimento Iguaçu — Arquitetura que flerta com a arte, que concorreu com outros 40 cases. O mesmo projeto também recebeu, recentemente, o Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura na Categoria Residencial de Habitat Sustentável, uma iniciativa de âmbito nacional.

