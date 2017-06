Liga Feminina de Combate ao Câncer promove baile para escolha da Glamour Girl 2017

Tradição na Capital

O final de semana foi de Glamour Girl, tradicional concurso promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Com uma festa assinada por Xuxa Pires, as participantes da Liga Nelma Wagner Gallo, Vera Bernardes, Ana Luiza Ungaretti e Debora Wolf Ling receberam familiares e amigos das 21 meninas que fazem parte do time da 20ª edição do Baile da Glamour.

Antonio Carlos Minuzzi Filho, Claudia Wolf Ling, Claudia Bartelle, Flávia Alvarez, Ingrid de Kroes, Rugard Reinert e Sergio Pacheco foram os jurados do evento e ajudaram a escolher Carolina Bing como a representante do grupo.

Confira mais fotos do evento:

Carolina Bing Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Carolina Bing Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Giulia Cardia e Bibiana Thomé Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Nelma Wagner Gallo Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Manuela Boschi Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Laura Corrêa Meyer Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Catarinna Souto Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Ana Von Eye Corleta e Luiza Costa Ferreira da Silva Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Mariana Meira Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Sergio Pacheco, Flavia Alavarez e Rugard Reinert Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Claudia Wolf Ling Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Antonio Carlos Minuzzi Filho Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Laura Brasil Mittmann Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Valentina Torres Machado Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Victoria de Kroes Leal e Ingrid de Kroes Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Victoria Borges Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS