Mercado Público irá oferecer doce em comemoração ao Dia dos Namorados

Mercado e namorado

A Fiore Vincente, uma tulipa de chocolate belga com ganache de chocolate originário da Bahia, aromatizado de bergamota com flor e brilho comestíveis, será uma das atrações do Mercado Público na noite do dia 12 de junho. Pela primeira vez, o local terá uma programação especial para o Dia dos Namorados. Os restaurantes ficarão abertos – e com um cardápio diferenciado – até as 23h. A sobremesa foi criada para deixar a data ainda mais doce pela confeiteira Adriana Kauer.



