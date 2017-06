Restaurante em Porto Alegre bate recorde de vendas de drinks com after de abertura de exposição

Lotou!

A noite em Porto Alegre está mudando. Uma nova geração, menos preocupada com formalidades de convites, RSVP e dresscode, fica sabendo de um evento fechado em um restaurante e resolve aparecer para conferir o que rola por lá. Na última semana, após o sucesso de lançamento da exposição do artista paulista Felipe Morozini na Capital, cem pessoas foram convidadas para um after promovido pela plataforma ONNi no restaurante Eleven Dinner Room, no bairro Moinhos de Vento. O resultado? Cerca de 300 pessoas fizeram fila para curtir o fim – ou o começo – da noite na casa.

Natasha Zwetch Foto: Fagner Damasceno / Divulgação

O fluxo de pessoas impressionou os sócios da casa residente no rooftop da galeria Casa Prado – que conta com um lounge com DJ, projeções de luzes nas paredes e funciona como uma pistinha de dança – e ainda mais o bartender Richard Duarte, que segue à risca a carta de drinks assinada pelo mixólogo Alex Mesquita. Foram 300 drinks vendidos em duas horas de festinha.

Depois, boa parte da turma seguiu para o Margot, na Cidade Baixa, que tem recebido baladas dignas de sexta-feira em plena quinta.



