Sergio Pacheco lança coleção de vestidos para debutantes

Princesa contemporânea

O estilista Sergio Pacheco lança, nesta segunda-feira (6), uma coleção com vestidos exclusivos para debutantes. Os modelos de alta costura foram inspirados em conversas que o estilista teve com meninas para quem assinou vestidos nos últimos meses. De acordo com ele, o que as debutantes mais buscam é o estilo de princesa contemporânea.

A linha foi produzida com tecidos leves e com movimentos, com detalhes bordados com cristais, rendas importadas e transparências. As interessadas devem agendar horário para ver as criações. Todas as provas serão acompanhadas pelo estilita, que está há 30 anos à frente de seu ateliê.

