The Champions Party lota a Casa NTX para transmissão da Liga dos Campeões e sunset

Dois em um

A Casa NTX recebeu mais uma vez a The Champions Party, evento realizado no último sábado (2) pela Business For Fun, em parceria com a Heineken. A festa começou com a exibição do jogo final da Liga dos Campeões e terminou com uma sunset party.

O line-up ficou por conta dos DJs Thiago Mathias, Adriano Carazzo, Edo Almeida, João Brasil e João Veppo, que terminou a noite com o público, em coro, gritando "eu não vou embora". Cerca de 1,2 mil pessoas circularam pela Casa NTX no decorrer das 10 horas de evento, segundo os organizadores.

Leia mais:

Real Madrid prepara festa para histórica 12ª Liga dos Campeões

Pedro e Rodolfo Becker comemoram aniversário na Provocateur

Confira mais fotos do evento:

Vittoria Periolo e Marina Neme Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Júlia Dal Magro e Eduarda Guazzelli Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Luisa Ramirez Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Victoria Grendene Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Paulo Zamprogna Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Thais Dahlem e Monique Gatto Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Victória Coufal Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Paola Matte Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Pedro Becker Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Roberta Ladniuk e Michelle Bobsin Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Victoria Campos Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Kênia Hoffmeister Zabka Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Michelle Bobsin Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Júlia Zardo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Denise Eliane e João Veppo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Catherine Taffarel Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Fernanda Da Broi Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Duda Garbi e Luis Mario Miranda Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Gabrielle Turatti Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

João Brasil Foto: Felipe Gaieski / Divulgação