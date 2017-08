Café du Centre inaugura primeira unidade no RS, em Gramado

Novidade na Serra

Gramado tem agora um cantinho com estilo francês que vale entrar para a rota gastronômica de quem visita a serra gaúcha. A primeira unidade do Café du Centre no RS foi inaugurada recentemente no número 3.271 da Avenida Borges de Medeiros.

– Quando conhecemos a rede de cafeterias, ficamos encantados com a estética. Como já havíamos morado na França, e foi lá que nos conhecemos, o país sempre fez parte da nossa história. Era exatamente o que buscávamos para empreender – comenta a empresária Lais Pecuch, responsável pelo espaço ao lado de Gustavo Wolf.



