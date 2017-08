Celia Fabris adianta novidades da Fabrès, marca de bolsas e sapatos feitos com couro exótico

Peças exóticas

O couro da canela de avestruz é uma das matérias-primas das peças de luxo exclusivas da Fabrès. Celia Fabris, idealizadora da marca, também já colocou no mercado brasileiro bolsas com couro de pirarucu, arraia, enguia, jacaré e estômago de boi. Agora, a empresária começou a trabalhar com salmão e se prepara para lançar peças criadas com a pele desse peixe até o final do mês.

Celia Fabris Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Celia, que já foi designer de joias, conta que os primeiros passos na criação de bolsas e sapatos foram dados depois de observar, em uma viagem, o grande número de acessórios não originais.

– Pensei em ir trás de algo que dificultasse a cópia. Então, comecei a trabalhar com couros exóticos – comenta a empresária, responsável pelos desenhos feitos à mão e pela gestão da marca.

A maioria dos produtos são comercializados para lojistas – em Porto Alegre, Zilá, Forwoman e Hemb, por exemplo, trabalham com a marca. Embora o foco das vendas ainda seja o Brasil, Celia adianta os planos de exportação. A ideia é primeiro testar o mercado de luxo da América Latina e, depois, levar a marca para outros países.



