Confira festas para curtir Porto Alegre no final de semana

Adriano Carazzo Foto: Divulgação / Divulgação

O DJ Adriano Carazzo tem o que pode-se chamar de um line-up cosmopolita. Com mais de 20 anos de carreira, o porto-alegrense começou sua trajetória em eventos particulares na Capital antes de participar de grandes festas internacionais. Entre os últimos compromissos fora do país, passou um final de semana tocando nas comemorações de um badalado casamento em Budapeste. Carazzo também já comandou festas na Costa Amalfitana, na Itália, e na noite uruguaia, nos clubes Crobar e Ocean.

Neste sábado (12), é a vez da cidade natal conferir toda sua energia, na dinner party do 300 Cosmo Dining Room – o residente Vini Leonel inicia o agito às 22h.

Os que não puderem conhecer – ou reencontrar – o trabalho de Carazzo neste fíndi terão uma outra oportunidade em breve. Durante o final de semana do Festival de Cinema de Gramado, o DJ apresentará sets recheados de hits e clássicos da house music, passando por indie dance, hip hop e pop, no dia 26 de agosto, na 300 Mountain Sunset Party, na Casa Branca (RS 235, KM 32).

Dia dos pais com drinks e música

Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Bebidinhas exclusivas, música e um jantar especial formam o combo de atrativos para festeiros e amantes da boa mesa no projeto D.O.M.I.N.G.O., do Eleven, que teve a sua primeira edição no último final de semana em Porto Alegre. No Dia dos Pais, a função para as famílias mais animadas tem início às 17h. Os drinks foram criados pelo mixólogo Alex Mesquita – um dos destaques é o Revolução Brasileira, com amaretto, cachaça, abacaxi, limão e canela flambada (foto acima). Quem estiver em dúvida se vai direto do almoço ou passa em casa antes, uma ajuda na hora da decisão: um camarim será montado com o trio William Teixeira, Deivid Santos e Bruna Pereira.



Sertanejo com tequila

Edu & Rapha Foto: Edu e Rapha / Divulgação

A noite de sábado na WA Eventos (Rua Beirute, 45) terá a temática México com Tequila. Uma das atrações é o lounge comandado pelo restaurante GonGon Premium, com diferentes tipos de comidas mexicanas, além dos tequileiros circulando entre o público. O DJ da casa, Andrezinho, fará as honras, e a festa contará com apresentações de Danni Otti e a dupla Edu & Rapha – os dois são últimos conhecidos pelo sucesso Deu Certo.

O valor da entrada promocional é R$ 50, com nome e RG na lista até as 18h. O e-mail é listawapoa@woodsbar.com.br. Na hora os preços variam entre R$ 70 e R$ 100.



Let's Dance no Ocidente

Julia Barth Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

A festa Let's Dance, no bar Ocidente (Rua João Telles na esquina com a Av. Osvaldo Aranha), a partir das 22h de sábado (12), terá uma combinação de performance de pole dance com o som Pop'n Roll da dupla Julia Barth e Rafa Ferretti. Para os amantes do clima "after eletrônico", o DJ Souq também marcará presença.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por meio do link bit.ly/ocidentepoa ou no local por R$ 20 (antes da meia-noite) e R$ 50 (depois da meia-noite).



