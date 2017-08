Conheça os arquitetos por trás do projeto da Unisinos em Porto Alegre

Arquitetura contemporânea

Em 2016, quando a construção da Unisinos começava a avançar em Porto Alegre, um paredão verde voltado para o lado da Avenida Nilo Peçanha costumava chamar mais a atenção dos passantes do que o projeto de 56 mil metros quadrados em si. Como um trecho arborizado da região teve de ser removido para a realização da obra, os arquitetos André Detanico, Tarso Carneiro e Mauricio Ceolin tiveram a ideia de reconstituir a paisagem no concreto, resultando em um ar contemporâneo, característica que os sócios da AT Arquitetura exploraram em todo o complexo.

– Não há nada de desnecessário no projeto. Tudo que está lá tem algum motivo. As decisões foram tomadas pensando nos alunos que usariam aquele espaço – destaca Ceolin.

Tarso Carneiro, André Detanico e Mauricio Ceolin Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

A visita a uma universidade jesuíta em Barcelona foi fundamental para a elaboração do projeto da Unisinos. Foram três anos de projeto e dois anos de obra.

– Não é uma inspiração que resolve um trabalho deste tamanho. É muito risco, desenho, croqui e tentativas – comenta Carneiro, fundador da AT ao lado de Detanico.

Além da universidade, os três sócios ficaram responsáveis pelo versátil Teatro Unisinos, que pode receber desde concertos e espetáculos até eventos acadêmicos e empresariais, e pelo novo auditório da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), previsto para ser inaugurado no início do próximo ano, no Centro Administrativo.



Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Foto: Isadora Neumann / Agência RBS