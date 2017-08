Cyrela Goldsztein entrega a primeira torre do Medplex, empreendimento de saúde em Porto Alegre

Novo eixo de saúde

Na terça-feira (8), a Cyrela Goldsztein entregou a primeira torre do empreendimento Medplex, uma franquia de arquitetura mista que vai contar com Hospital de Curta Permanência (HCP), consultórios e serviços na área da saúde. Ainda no endereço no bairro Santana, mais uma torre já está em construção, assim como uma unidade batizada de Eixo Norte – além de projetos em outras cidades do país. Participaram da apresentação a direção da empresa, autoridades da prefeitura e sócios do HCP, o Blanc.

Leia mais:

