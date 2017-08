Designer Edson Matsuo participa de bate-papo na Casa Cor RS

Autoconhecimento

As relações entre as pessoas e o autoconhecimento foram temas abordados pelo designer Edson Matsuo, diretor criativo da Melissa, na última edição do projeto Talks, na Casa Cor RS. Durante o encontro, realizado na sexta-feira (4), o convidado apresentou o conceito japonês "Ikigai", e abordou questionamentos a respeito de aptidões e missão no trabalho. A mediação ficou por conta das curadoras da mostra Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy.

Na próxima semana, Matsuo irá desembarcar em Los Angeles para uma série de reuniões com a equipe da Mattel. Ele já adianta que novidades com a Barbie estão por vir.



Leia mais:

A.MA Restaurante inaugura com jantar para convidados na Casa Cor RS

Abertura da Casa Cor 2017 recebe 500 pessoas no Petrópole Tênis Clube



Confira mais fotos:

Gabriela Ordahy e Aclaene de Mello Foto: Luciano Mota / Divulgação

Soraia Pereira Foto: Luciano Mota / Divulgação

Karina Capaverde Foto: Luciano Mota / Divulgação

Lisiara Camargo Simon Foto: Luciano Mota / Divulgação