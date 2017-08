Empresária Mariella Stock participa da High Design, feira de arquitetura e mobiliário de alto padrão em São Paulo

Networking

Mariella Stock, proprietária da loja gaúcha Maiora Design Furniture, está em São Paulo para participar da High Design, feira de mobiliário de alto padrão e soluções para projetos de arquitetura e design conhecida como uma das principais do ramo na América Latina. Durante o evento, a empresária se encontrou com a editora da revista Casa Vogue, Regina Galvão, e com o gaúcho Nelson Ivan Petzold, que foi homenageado na terça-feira, no D&D Shopping, pela sua contribuição ao design industrial.

A High Design integra a programação da Design Weekend, em São Paulo, que apresenta vários eventos criativos na área em diferentes polos da cidade.

