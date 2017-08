Espírito de porco é presença ilustre em festa fina da Capital 

Comentário

Inaceitável. Vergonha alheia dos agressores. E é oficial: falta de educação e cafonice são defeitos que pouco dependem de classe social. Assim tentei resumir rapidamente meu pensamento ao ler a matéria "Convidado de festa de formatura no Leopoldina Juvenil diz que foi agredido por homofobia", publicada hoje em Zero Hora. Como a maioria dos leitores, fiquei chocada. Fiquei apavorada. Me deu raiva no coração. Por dedução, lembrei de registros do Instagram da noite de sexta – já que a colunista tem lutado contra uma febre que já vem baixando, graças a Deus e aos medicamentos.

Agora vou contar como consegui decifrar a identidade da anfitriã: trata-se de uma jovem muito bonita, que frequenta camarotes disputados da Capital e volta e meia aparece nas páginas da coluna. Como já havia comentado antes, fiquei de vigília acompanhando de casa, pelas redes sociais, as festas bacanas da cidade que renderiam pautas interessantes. Não podia imaginar que minha bela colunável, deslumbrante em seu vestido vermelho como em qualquer roupa que veste, poderia ser a dona da festa que acabou como um verdadeiro circo de horrores.

Lembrei de outra importante conclusão que venho aprendido ao longo dos anos. Não importa o dinheiro no banco, quanto você gasta em uma só noite ou o que aparenta ser perante o mundo. Uma hora a máscara cai. O espírito de porco não perdoa nem os salões tradicionais e chiques de uma cidade. Ele impera em todas as camadas sociais - mas confesso que por vezes ele transita discretamente. Talvez pela razão de ninguém querer contar histórias vexaminosas sobre pessoas endinheiradas. Talvez. Na cobertura que acompanhei pelo Instagram, confesso que não dava para desconfiar de qualquer problema naquele recinto. As câmeras dos iPhones só registraram convidados felizes, flores e decoração de primeira, aquela publicidade básica sobre a mesa de doces. Por essas e outras o jornalismo importa. Por isso é mais confiável do que blogueiros, influencers ou qualquer coisa do gênero. A reportagem assinada pelo repórter Itamar Melo, um dos grandes da redação, é tão clara que chega a quase a nos ofuscar. Meu único desejo: que justiça seja feita.

Às vítimas, meu profundo sinto muito. Aos que foram coniventes: vocês também têm parte de culpa. Aos que não se comovem: repensem alguns valores. E aos bandidos: que paguem pelo crime cometido e permaneçam isolados da sociedade. Porto Alegre agradece.