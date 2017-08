Fernanda Canozzi e Lucas Nikoloff abrem filial da Just Cold Creamery em Porto Alegre

Sorvete na pedra

A paixão pela gastronomia e o perfil empreendedor de Fernanda Canozzi e Lucas Nikoloff despertaram no casal o desejo de apostar em uma sorveteria com um conceito pouco conhecido pelo público gaúcho. Uma viagem de pesquisa pela Itália concretizou o projeto e, após um período de testes e estudos, nasceu a primeira Just Cold Creamery, em Atlântida. O sorvetes criados em uma pedra com temperatura de -10°C fizeram sucesso no Litoral no último verão. Poucos meses depois, Porto Alegre recebeu uma filial da sorveteria, no número 171 da Rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento.

A Just Cold também oferece outros produtos, como cinnamon rolls e waffle belga, com maquinário e receita trazidos de Bruxelas.



Lucas Nikoloff e Fernanda Canozzi Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Leia mais:

Sorveteria Miski começa a vender franquias e visa expansão para o Exterior

La Fiuza Café inaugura unidade em Canoas e planeja abrir loja em Porto Alegre

Marca de picolés PopStop lança fondue de sorvete



Veja mais fotos:

Fernanda Canozzi Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Lucas Nikoloff Foto: Isadora Neumann / Agência RBS