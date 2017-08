Fotógrafa ministra curso de fotografia com smartphones em Porto Alegre

Melhor clique

A fotógrafa Lisa Roos ministra, neste sábado (12), a partir das 9h, um curso de fotografia com smartphones, com a apresentação de noções de composições, técnicas de edição fotográfica por meio do aplicativo Instagram e utilização básica da câmera do celular. A aula, com três horas de duração, será realizada no Complexo de Ideias (Rua Sofia Veloso, 171). Informações pelo telefone (51) 3517-2858.

Uma dica: quem perder a data, pode ficar atento, pois novas turmas devem ser abertas em 2/9 e 7/10.



