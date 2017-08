Geraldo Alckmin participa do Brasil de Ideias, em Porto Alegre, ao lado da senadora Ana Amélia Lemos e do secretário Carlos Búrgio 

Almoço de ideias

A última edição do Brasil de Ideias reuniu, nesta sexta-feira (11), políticos e empresários em um almoço no Salão Mercosul do hotel Sheraton Porto Alegre. O encontro, promovido pela Revista Voto, recebeu o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que participou do painel Inovação e Parcerias Público Privadas no Combate à Burocracia, ao lado da senadora Ana Amélia Lemos (PP) e do secretário de Planejamento, Governo e Gestão Carlos Búrigo (PMDB). Também estiveram no evento o prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior, a ex-governadora do RS Yeda Crusius, o ministro Eliseu Padilha, o vice-presidente de Relações Institucionais do Carrefour Brasil Stéphane Engelhard e o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.

Geraldo Alckmin Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Karim Miskulin, diretora da Voto, deu início ao evento e passou a palavra a Alckmin.

– Temos o dever de enfrentar corporações, de combater privilégios públicos e privados para que o país possa retomar a sua vocação. [...] O desafio do mundo será o desemprego. A tecnologia moderna permite produzir mais com menos emprego. Mas a economia moderna ainda não inventou consumo sem salário – disse o governador de São Paulo.

Confira mais fotos do evento:

