Inauguração de exposição na Galeria Península é marcada por protesto

Mal-entendido?

O artista romeno Daniel Spoerri, conhecido pelos trabalhos com comida carimbados com a expressão "Isso é uma obra de arte", foi o homenageado da exposição coletiva Sobremesa, aberta na Galeria Península na sexta-feira (4). Onze artistas foram selecionados para transformar o espaço expositivo em uma sala de jantar que convida os visitantes a entrarem em um universo sensorial com obras em bordado, desenho, pintura, fotografias, instalação e site specific.

Patrícia Gaudi e Marcos Oliveira Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Durante o evento, o público foi surpreendido com um pequeno grupo de pessoas protestando em frente à galeria contra a ausência de artistas negros participando da exposição. A artista Andressa Cantergiani, responsável pela Península ao lado de Leonardo Remor e Denis Rodrigues, esclareceu à coluna que o espaço sempre recebeu artistas que não expõem em museus, galerias comerciais e instituições tradicionais, sem distinção de cor e classe.

– Acreditamos que, pela falta de informação, fomos agredidos de forma injusta. Mesmo porque as questões abordadas no protesto são pautas constantes de grupos de pesquisas, trabalhos e debates que realizamos – disse Andressa.



Leia mais:

Artista Angela Zaffari inaugura exposição no Margs

Santander Cultural tem nova coordenadora institucional

Artista gaúcha Andressa Cantergiani apresenta performance no Rio de Janeiro