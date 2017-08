Leandro Karnal palestra no Teatro Feevale em novembro

Anota na agenda!

O pensador Leandro Karnal já tem data para voltar ao Estado. Sucesso de público e contabilizando mais de um milhão de seguidores em seu canal no YouTube, o gaúcho estará no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, no dia 30 de novembro, para participar da segunda edição do Conexões para o Futuro. A palestra do historiador terá como tema Felicidade e Liberdade: A Busca por um Mundo de Significados Reais. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 14, pelo site ingressorapido.com.br.

O Conexões para o Futuro é uma parceria da Universidade Feevale com a Opus Promoções e será lançado, no próximo dia 19, com a apresentadora e chef de cozinha natural Bela Gil, que abordará o tema Mudando o Mundo Através da Alimentação.

