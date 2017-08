Lis Raw ministra curso de alimentação vegana e saudável em Porto Alegre

Jacada saudável

Dá para comer bem e ainda ficar com aquela sensação de "cardápio de final de semana". A afirmação é de Lis Raw que, junto com o Café Bonobo, ministra o curso Vegan Fast Food Saudável, no domingo (13), na Rua Castro Alves, 101, das 17h às 20h. O primeiro módulo é com pratos salgados, e os doces serão ensinados no dia 27 de agosto.

Os valores são: R$ 152 (uma oficina), R$ 304 (duas oficinas) e R$ 251 para quem quiser se inscrever antecipadamente nas duas. Tudo com apostilas. Para informações, o e-mail é lisrosinato@gmail.com.



Leia mais:

Conheça o Estômago Café Vegano,novo espaço com gastronomia excêntrica

O nicho vegano, onde o consumo está em tendência de aumento