Presidente da 11ª Bienal do Mercosul recebe cônsules e representantes de embaixadas em Porto Alegre

Gilberto Schwartsmann, presidente da Bienal do Mercosul, e a ex-presidente Patricia Druck

Gilberto Schwartsmann, presidente da Bienal do Mercosul, e a ex-presidente Patricia Druck Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

O presidente da 11ª Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann, recebeu na quarta-feira (9) representantes de embaixadas e cônsules de Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Costa do Marfim e Chile. Na recepção, também esteve presente o curador Alfons Hug.

O alemão confirmou a presença de 70 artistas na mostra de 2018 e ressaltou a importância dos afrobrasileiros no Triângulo do Atlântico. Alfons acrescentou que pelo menos cinco artistas africanos irão fazer parte destas pesquisas. Três locais já estão confirmados com exposições: Margs, Memorial e Santander Cultural.

A pianista Olinda Allessandrini interpretou obras de Radames Gnattali e Chiquinha Gonzaga para os convidados.



Confira mais fotos do evento:

Robert Strnadl, cônsul da Alemanha, e a esposa Bettina Broock Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Roberta Manaa, Beatriz Araújo e André Severo Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Leonor Schwartsmann e Patrícia Druck Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Gilberto Schwartsmann, Britto Velho e Leonor Schwartsmann Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Membros da diretoria da Bienal Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Gilberto e Leonor Schwartsmann Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Alfons Hug, curador da Bienal, Robert Strnadl, cônsul da Alemanha, e sua esposa Bettina Broock Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Gilberto Schwartsmann Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

Alfons Hug, curador da Bienal Foto: Isadora Neumann / Agência RBS