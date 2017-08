Para sorrir mais

A ortodontista Carolina Ely segue com o seu projeto Sorria Mais nestes dias de inverno no Estado. A missão, que reuniu parceiros de vários setores, distribuiu agasalhos e kits de higiene bucal. A Ilha Grande dos Marinheiros foi um dos locais que recebeu a visita do time.



