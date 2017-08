Promovida pelo Imama, Feijoada do Bem já está com os ingressos esgotados

Feijão e solidariedade

Uma iniciativa superbacana, a Feijoada do Bem, que será realizada neste sábado (12), na sede do Grêmio Náutico União do Alto Petrópolis, já está com os ingressos esgotados. O sucesso mostra como a solidariedade faz a diferença: promovida pelo Imama, a feijoada vai arrecadar fundos para a aquisição de um mamógrafo digital e faz parte de um projeto que visa oferecer mamografias gratuitas para mulheres de baixa renda.



