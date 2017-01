O que Obama fez. O que Trump fará

Estados Unidos





Casa Branca iluminada nas cores do arco-íris, na noite em que a Suprema Corte aprovou o casamento gay. Foto: Pete Souza, Divulgação/Casa Branca

Casamento gay

Durante o governo Obama, a Suprema Corte aprovou o casamento gay. Trump diz que irá manter as leis.

Economia

Implementou o plano de estímulo fiscal, conjunto de investimentos e redução de impostos aprovados pelo Congresso, em 2009. Trump deve manter, além de endurecer medidas protecionistas. Ele também promete punir empresas que deixarem o país.

Aquecimento global

Obama comprometeu-se em cortar as emissões de gases poluentes em 26% até 2025, em relação a 2005. Trump deve rever o compromisso.

Política externa

O governo Obama fechou histórico acordo nuclear com o Irã, visando a conter a capacidade do país de produzir a bomba atômica, criando impasse com Israel. Trump deve rever.

Retomada das relações com Cuba. Trump deve manter.Sanções à Rússia pela suposta espionagem na eleição e expulsão de 35 diplomatas russos. Trump deve rever a decisão, para agradar Putin.

O governo se absteve na votação do Conselho de Segurança da ONU condenando Israel. Trump deve se reaproximar de Israel e prometeu reconhecer Jerusalém como sua capital.

Sistema carcerário

Nos últimos meses, o presidente democrata indultou 78 presos e reduziu sentenças de mais de 230, sobretudo ligados a drogas. Trump deve endurecer as medidas.

Energia

Obama proibiu a extração de petróleo na costa atlântica. Trump deve reforçar medidas de apoio a empresas petrolíferas.

Terrorismo

Obama reduziu o número de presos em Guantánamo e proibiu a tortura por parte das forças armadas. Trump defende a legalização da tortura para fortalecer os EUA contra terroristas. Manterá Guantánamo.

Saúde

Conhecida como Obamacare, a medida que universalizou o sistema de saúde nos EUA visava a acabar com o paradoxo de que, no país mais rico do mundo, 50 milhões de pessoas viviam sem assistência médica. O plano propiciou a assistência a 20 milhões de pessoas. Mas houve falhas na implantação. Trata-se de um dos principais pontos criticados pela oposição. Trump reiterou que irá desmantelar o programa.

Aborto

O governo garantiu verbas para planejamento familiar na rede pública de saúde. Trump deve endurecer medidas contra o aborto.



