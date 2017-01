Para entender a cabeça de Obama

Estados Unidos





O comediante Jerry Seinfeld bate na janela do Salão Oval na Casa Branca. Foto: Pete Souza, Divulgação/Casa Branca

A origem dos meus sonhos

Editora Gente

Autobiografia na qual Obama narra sua história, do basquete ao ativismo social, os anos nas faculdades e como editor da Harvard Law Review e como político.



A audácia da esperança

Edit. Larousse



Ensaio escrito por Obama no qual aborda suas principais ideias políticas e analisa a atuação do Congresso, do governo George W. Bush e as tensões religiosas e raciais nos EUA.



A ponte



Companhia das Letras



Escrito pelo editor da New Yorker, David Remnick, é a melhor e mais independente biografia de Obama. Revela a trajetória de seus pais e detalhes de sua vida pública e privada.



Barry

Netflix



Filme conta a história do jovem Barry, apelido de Obama quando chegou a Nova York para estudar em Columbia. Dilemas, questões raciais e conflitos familiares são o pano de fundo.



