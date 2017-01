Tudo o que você precisa saber sobre a posse de Trump em Washington /

Nova era na Casa Branca

1 - Pela manhã, é parte da tradição o presidente eleito participar de uma cerimônia religiosa na Casa Branca (foto) ou em igreja próxima. Trump se encontrará com Obama, e os dois devem sair, juntos, de limusine, para o Capitólio, local da posse.

Juramento ocorre em frente ao Capitólio, prédio onde funciona o Congresso Nacional americano

2 - A cerimônia diante do Capitólio começa por volta de 12h (horário de Brasília). Às 14h30min, o novo presidente e o vice fazem o juramento. Trump jurará como 45º chefe de Estado dos EUA com a mão sobre a mesma Bíblia usada quando Abraham Lincoln prestou seu juramento, em 1861.



3 - O Marine One com Obama decola do Capitólio. Já empossado, Trump se despede do agora ex-presidente.



4 - Almoço presidencial, no Capitólio.



5 - De limusine, Trump desfilará entre o Capitólio e a Casa Branca, ao longo da Avenida Pensilvânia. Em 2008, Obama e Michelle (foto abaixo) quebraram o protocolo descendo do carro e caminhando pela via.



Em 2009, Obama e Michelle quebraram o protocolo e caminharam pela Avenida Pensilvânia

A VOZ

Trump decidiu não contar em sua posse com a voz do locutor Charles Brotman (ao lado), que trabalhava na cerimônia desde 1957. Aos 89 anos, ele apresentou todos os desfiles de posses presidenciais desde que Dwight D. Eisenhower assumiu pela segunda vez em 1957. A cerimônia de sexta será comentada pelo radialista do clube de baseball Washington Nationals, Steve Ray.



Charles Brotman, de 89 anos, apresentou todos os desfiles de posse presidenciais desde Eisenhower.

A ADVERSÁRIA E OS EX

Hillary e o marido, o ex-presidente Bill Clinton, assistirão à cerimônia de Trump.Além de Bill, estarão lá os ex-presidentes Jimmy Carter e George W. Bush. George H. Bush, 92 anos e com a saúde muito frágil, estará ausente.



AS ATRAÇÕES

Jackie Evancho, 16 anos, que ficou conhecida pela participação no America¿s got Talent, irá cantar o hino nacional.



Elton John ou Garth Brooks não aceitaram cantar na posse de Trump. Kanye West, uma das poucas celebridades que sempre o apoiaram, também rejeitou o convite para a cerimônia.



Em 2013, Beyoncé cantou o o hino nacional americano antes do juramento de Obama para o segundo mandato. Na posse de 2009, o hino ficou por conta do coro Sea Chanters da marinha dos EUA. Aretha Franklin cantou ¿My Country, tis of Thee¿.



SEGURANÇA

Washington será blindada por terra, água e ar. Cerca de 5 mil militares da Guarda Nacional serão mobilizados para garantir segurança durante a cerimônia de posse. O contingente será reforçado por 3 mil oficiais de outros órgãos.



A MARCHA

Mais de 200 mil pessoas deverão participar da Marcha das Mulheres, prevista para ocorrer no sábado em Washington, contra Trump. A passeata sairá do Lincoln Memorial (abaixo) e terminará na Casa Branca.