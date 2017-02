Brasil é 53º no ranking da velocidade de internet no mundo

Tecnologia

A velocidade de internet móvel no Brasil melhorou nos últimos seis meses, mas ainda é quatro vezes menor do que o país com rede mais rápida do mundo, a Coreia do Sul. Esta é uma das informações do relatório Global State of Mobile Networks, elaborado pela empresa OpenSignal, que será lançado hoje e ao qual Zero Hora teve acesso antecipadamente.

No Brasil, a velocidade média das conexões 3G e 4G subiu para 8.82 Mbps (megabits por segundo), contra 7.43 Mbps na última medição, em agosto. Na Coreia do Sul, a velocidade chega a 37.54 Mbps.O Brasil está longe de figurar entre as nações com 3G e 4G mais rápidas, mas também não está entre as piores. Ocupa o 53º lugar, atrás de vizinhos latino-americanos como Chile e Uruguai, mas à frente de Rússia, por exemplo.

A OpenSignal, que divulga o estudo globalmente hoje, mediu a velocidade das conexões de internet móvel em 87 países. Noruega, Hungria e Singapura aparecem logo atrás da Coreia do Sul entre as mais rápidas. São os únicos quatro países do planeta com conexão acima de 30 Mbps. Embora não estejam entre as primeiras do ranking, outras nações do norte da Europa e do leste da Ásia são o paraíso da internet móvel, com conexões acima de 20,26 Mbps. O primeiro país do continente americano a aparecer na lista é o Canadá, em 12º lugar, com velocidade de 20,26Mbps. Na América Latina, a melhor conexão móvel é do Peru (9.99 Mbps), seguido por México, Uruguai, Chile e Brasil. A Costa Rica, com 2.69 Mbps, tem a internet móvel mais lenta.

A OpenSignal vê uma melhora na velocidade das redes desde o último estudo, em agosto. Naquela medição, apenas nove países tinham uma conexão de 20 Mbps ou superior. Esse número aumentou para 13. Na metade inferior do ranking, aparecem várias nações em desenvolvimento, muitas em estágios iniciais de implantação da tecnologia 4G. Chama a atenção os EUA, em 36º lugar, com velocidade de 12.48 Mbps. O país foi um dos primeiros a lançar redes 4G, há grande penetração de rede, muitos usuários, mas a qualidade da conexão é considerada lenta. Segundo a entidade, a velocidade das redes vem aumentando em todo o mundo, com a tecnologia 4G ocupando espaço da 3G.

Mesmo assim, a empresa verificou que redes wi-fi seguem muito utilizadas, mesmo em países onde a conexão é rápida, como Holanda e Alemanha. Em 38 países, os usuários de smartphones passaram mais tempo conectados ao wi-fi do que a redes 3G e 4G. É o caso do Brasil, onde os usuários ficam 53% do tempo conectados à áreas com wi-fi."Desde o nosso último relatório, vimos a média geral de velocidade de dados móveis aumentar de forma constante. Mas também verificamos a contínua dependência de redes wi-fi como meio suplementar de acesso à internet móvel. Podemos estar na idade 4G, mas, como sempre, os consumidores estão usando uma infinidade de tecnologias sem fio", conclui o relatório.





Ranking da velocidade(em Mpps)





Os 10 mais rápidos





1 Coreia do Sul 37.54

2 Noruega 34.77

3 Hungria 31.04

4 Singapura 30.05

5 Austrália 26.25

6 Holanda 25.71

7 Dinamarca 24.41

8 Lituânia 22.81

9 Suécia 22.18

10 Japão 21.79



O Brasil aparece na 53ª posição, à frente da Rússia

Canadá tem a melhor velocidade entre as Américas, ficando na 12ª posição

Em 45º lugar, o Peru tem a melhor velocidade da América Latina



Os cinco mais lentos

Paquistão 3.98

Sri Lanka 3.96

Venezuela 3.45

Filipinas 3.33

Costa Rica 2.69