Drone-bomba, estratégia do Estado Islâmico contra avanço em Mossul 

Oriente Médio

Com auxílio americano, tropas iraquianas avançam na cidade considerada pelos terroristas capital de seu "califado" Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Jornalistas que acompanham as tropas no caminho de Mossul, no Iraque, relatam a explosão de vários carros-bomba e uma novidade: o uso de drones-bomba pelo Estado Islâmico (EI).

Cerca de 2 mil combatentes do grupo terrorista permanecem na cidade, segundo estimativas da inteligência americana. A queda total de Mossul pode ocorrer a qualquer momento, depois da ocupação do aeroporto da cidade, na semana passada.

O ponto positivo: será a maior derrota do Estado Islâmico desde que proclamou a cidade sede de seu ¿califado¿, em 2014.

O ponto negativo: defenestrados do Iraque, os terroristas que conseguirem escapar irão para a Síria, aprofundando a guerra civil no país vizinho.

Nesta sexta-feira, a aviação iraquiana bombardeou posições do EI do outro lado da fronteira, o que pode acender rivalidades entre o governo do Iraque, pró-americano, e da Síria, pró-Rússia.