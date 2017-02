Envenenamentos políticos, uma velha tática para eliminar opositores

Ásia

Jim Jong, nam, irmão do ditador Kim Jong-un morreu em decorrência do uso de agente que ataca o sistema nervoso central Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

A morte do irmão mais velho do ditador da Coreia do Norte com o uso de uma substância química, segundo as primeiras investigações, obedece ao modus operandi típico de regimes comunistas ou de nações que, mesmo após da queda da URSS, continuam sob influência russa: envenenamento.

No caso de Kim Jong-nam teria sido usado VX, ou S-2-diisopropilaminoetil metilfosfonotiolato, agente nervoso considerado arma de destruição em massa pelas Nações Unidas. Basta uma gota na pele. Não há cheiro nem sabor. Em poucos minutos, a vítima morre.

A suspeita recai sob o regime de Kim Jong-un, que teria mandado matar o irmão no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, para aumentar seu poder sobre os norte-coreanos. Jong-nam há tempos vivia fora do país, aparentemente não tinha interesse em ser presidente, mas Un morria de ciúmes porque o irmão era o queridinho do pai, Kim Jong-il, falecido em 2011.

O envenenamento de políticos é uma velha tática silenciosa para eliminar opositores. Há vários casos recentes envolvendo opositores da política hegemônica russa na região. Vladimir Kara-Murza, opositor do presidente Vladimir Putin, está em coma em um hospital de Moscou por 'intoxicação aguda por substância indeterminada".

Antes dele, outro personagem famoso morto em decorrência de envenenamento foi o ex-espião da KGB Aleksandr Litvinenko. Ele morreu em 2006 no exílio em Londres, depois de tomar chá em um hotel. A substância encontrada na necropsia: polônio-210. Litvinenko havia acusado os serviços secretos russos de causar explosões em prédios em 1999 para ajudar Putin a chegar à presidência. Enquanto definhava, conseguiu, por 23 dias no hospital, acusar o líder russo de ser mandante do seu próprio assassinato.

Na Ucrânia, em 2004, o então candidato à presidência Viktor Yushchenko adoeceu repentinamente e foi levado à Áustria, onde uma clínica privada detectou a presença de dioxina em seu organismo. Ele possivelmente foi envenenado durante um jantar com o estado maior do serviço de segurança ucraniano, herdeiro da KGB soviética. Yushchenko ficou com o rosto desfigurado, mas acabou ganhando a eleição.