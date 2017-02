Manifestantes pedem Obama candidato. Na França

Europa

Oui on peut! ¿Sim, nós podemos¿, uma versão francesa do ¿Yes, we can¿, apareceu escrita nas ruas de Paris.

Faltando dois meses para a eleição presidencial deste ano, um grupo decidiu fazer uma espécie de abaixo-assinado, pedindo um novo candidato: Barack Obama.

O país está dividido entre François Fillon, de centro-direita, abalado por um escândalo de corrupção; a líder da extrema-direita Marine Le Pen; e a nova sensação da disputa, Emmanuel Macron, que se diz um ¿radical de centro¿. Não é a primeira vez que fazem petição do tipo – uma delas, recolheu no máximo 30 mil assinaturas.

Em tempo: Obama não é francês. Portanto, não poderia concorrer.

