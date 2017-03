As fake news chegam à Europa

União Europeia

Não houve, desde a primeira infância da União Europeia (UE), um ano tão decisivo quanto 2017. Crises econômicas pontuais, como de Grécia, Irlanda e Portugal, balançaram as estruturas do bloco, mas, apaziguados os mercados, poucos foram os momentos tão críticos como os que virão aí: na próxima quarta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, dará largada no processo de saída do Reino Unido da UE, ao acionar o artigo 50 do Acordo de Roma; em 23 de abril, os franceses vão às urnas eleger o futuro presidente (com segundo turno em 7 de maio); em outubro, será a vez de os alemães darem ou não à chanceler Angela Merkel um novo mandato.

A Holanda barrou nas urnas a extrema-direita. A França discute os rumos da 5ª República com o avanço de uma candidata xenófoba. E a Alemanha, locomotiva da Europa, remexe suas feridas, com assuntos como terrorismo, refugiados e desemprego.

Nada, além do saudável debate político – e, claro, de aspectos econômicos –, deveria atrapalhar a tomada de decisão dos europeus. Mas não será assim tão simples. Não bastasse a ameaça terrorista, as fake news (notícias falsas), que influenciaram a eleição americana em 2016, chegam à Europa como parte atuante do jogo. Aqui e ali, surgem, nunca de forma inofensiva, mentiras sobre candidatos ou afirmações estapafúrdias como a de que o governo sueco apoia o Estado Islâmico. Aliás, soa familiar essa acusação? Você deve lembrar: uma das mentiras badaladas na disputa nos EUA era de que o então presidente Barack Obama havia fundado o grupo terrorista, com o apoio de sua secretária de Estado e candidata, Hillary Clinton.

Algumas iniciativas para barrar a avalanche de desinformação estão em andamento. The New York Times publicou recentemente uma reportagem sobre a criação de um grupo especializado, em Bruxelas, como linha de frente do combate às mentiras. A iniciativa da União Europeia reúne diplomatas, funcionários de alto escalão de governos, jornalistas e hackers. Na França, Le Monde, L¿Express, Libération, AFP, France Telévisions e outros veículos de comunicação trabalharão com o Facebook em uma ferramenta para checar e classificar informações erradas ou mentirosas como fake news.

Embora não seja claro de onde partem os boatos, alguns caminhos apontam para a Rússia. Em todas as mentiras que poluem o ciberespaço, está clara a intencionalidade: desestabilizar a UE como bloco e minar a confiança em instituições, abrindo caminho para o populismo.