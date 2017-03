Fotos de ZH flagraram aviões britânicos em Canoas em 1983

Mal-estar entre vizinhos

Não é a primeira vez que o uso de aeroportos e bases brasileiras como escala por aeronaves militares britânicas provoca mal-estar entre o Brasil e a Argentina. Em 1983, um flagrante feito pelo fotógrafo de Zero Hora Fernando Gomes pôs fim a longos meses de desmentidos de parte das autoridades brasileiras. Gomes, por meio de suas imagens, confirmou que aviões Hércules vinham obtendo, sistematicamente, permissão para realizar pouso técnico na Base Aérea de Canoas, a caminho das Malvinas.



Na quarta-feira, um documento sigiloso do governo argentino veio à tona, informando que seis aeronaves militares do Reino Unido usaram os aeroportos Salgado Filho, em Porto Alegre, e pistas no Rio de Janeiro e São Paulo, como escala para as Malvinas, em 2016. O incidente gerou um mal-estar entre os governos de Brasil e Argentina.

Em entrevista a ZH, o deputado argentino Guillermo Carmona cobrou explicações do governo brasileiro.

Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

