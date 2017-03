Holanda será o termômetro da extrema-direita na Europa em 2017

Eleições

Até pouco tempo atrás, à exceção de analistas internacionais e de seus próprios cidadãos, poucas pessoas prestariam atenção, por aqui, na eleição que acontece nesta quarta-feira na Holanda. Nesses tempos de Donald Trump e de Brexit, porém, a corrida pelo comando do país (lá, o sistema de governo é o parlamentarista, logo, o partido vencedor indica o primeiro-ministro) será o abre-alas de um ano cujas disputas eleitorais definirão os rumos da União Europeia (UE).

Depois da Holanda, será a vez da França, em abril, e da Alemanha, em setembro. Nessa leva conservadora e xenófoba que varre o continente, turbinada pelos atentados terroristas e pela onda de refugiados, o candidato favorito para vencer amanhã chama-se Geert Wilders, ultradireitista que amalgamou o sentimento antieuropeu no PVV (Partido pela Liberdade). Seus lemas ¿A Holanda tem que continuar sendo Holanda¿ e ¿Nossos valores devem ser protegidos¿ soam como uma versão holandesa do slogan ¿Fazer a América grande outra vez¿, de Trump. Entretanto, eles têm capacidade mais explosiva de contaminação política na Europa. Em outras palavras, a eleição de um xenófobo populista na Holanda ganha muito mais potencial para ecoar em outros países do continente do que a eleição de Trump na América. Seria o início da ¿primavera patriótica¿, nas palavras de políticos conservadores europeus, que, desde a II Guerra Mundial, não contabilizavam tamanha chance de chegar ao poder.

A Holanda será o termômetro da força da extrema-direita. Por isso, Marine Le Pen, candidata da Frente Nacional praticamente confirmada no segundo turno na França, e Frauke Petry, líder do Alternativa para a Alemanha (AfD), adversário de Angela Merkel, estão de olho na eleição de quarta-feira. A esse grupo de interessados, somam-se o italiano Matteo Salvini e o austríaco Harald Vilimsky. 2017 será, segundo Marine Le Pen, ¿o ano do despertar dos povos da Europa continental¿. Presume-se, pela expressão ¿continental¿, que o Reino Unido, um Estado insular, acordou antes, com o Brexit. Agora, seria a hora de o resto do continente sair da cama. O despertador tocará nesta quarta-feira.