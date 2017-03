Imagens confirmam que avião militar britânico pousou no Salgado Filho em agosto de 2016

Crise entre vizinhos

Hércules da Royal Air Force no pátio do aeroporto Salgado Filho, em 29 de agosto de 2016

Foto: Gabriel Centeno Mendes / Gabriel Centeno Mendes

Apesar de o governo brasileiro fazer silêncio sobre o uso de aeroportos brasileiros por aeronaves militares do Reino Unido, em 2016, há flagrantes da presença dos aviões da Royal Air Force em solo brasileiro. Nas imagens obtidas pela coluna, registros de um Hércules C-130, matrícula ZH-882, da força aérea britânica, que pousou no Salgado Filho, em Porto Alegre, em 29 de agosto, por volta das 15h. O avião ficou poucas horas no pátio do aeroporto, segundo testemunhas. Foi reabastecido e, em seguida, teria seguido viagem para as Ilhas Malvinas (Falkland Islands, para os britânicos).

A aeronave foi flagrada pelo fotógrafo Gabriel Centeno, editor do site Gaúchos Spotters, de amantes de aviação.

Na sexta-feira, ZH mostrou o mal-estar entre os governos de Brasil e Argentina depois que um documento do controle de tráfego aéreo argentino veio à tona, por meio de denúncia do deputado Guillermo Carmona (Frente Ampla, oposição), identificando seis voos militares britânicos que teriam feito escala técnica em aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, antes de seguir rota para as Malvinas.

Segundo o governo argentino, o auxílio brasileiro viola acordos entre os dois países nos âmbitos do Mercosul e da Unasul.





Foto: Gabriel Centeno Mendes / Gabriel Centeno Mendes

A Argentina reivindica as Malvinas, arquipélago localizado no Atlântico Sul, como seu território e acredita que os britânicos estariam militarizando a área. Em entrevista a ZH, na sexta-feira, o deputado Carmona disse estranhar que o Ministério da Defesa brasileiro não confirme a presença de aeronaves militares nos aeroportos do país.

– O Ministério da Defesa brasileiro não pode desconhecer uma questão tão evidente como voos militares de uma potência como é o Reino Unido. Se for assim, denotaria uma situação que, ao menos na Argentina, seria muito grave: a desatenção das questões de defesa – afirmou.

Em 1982, Reino Unido e Argentina entraram em guerra pela posse das ilhas. O conflito terminou com a derrota do governo militar argentino, o que contribuiu para o fim da ditadura no país vizinho. O Brasil, que oficialmente mantinha neutralidade, auxiliava os britânicos, permitindo escalas técnicas de seus aviões em aeroportos brasileiros – registros foram feitos à época pelo fotógrafo Fernando Gomes, de ZH, desmentindo a versão oficial.

Foto: Gabriel Centeno / Gabriel Centeno

Procurado por ZH na manhã desta segunda-feira, o Itamaraty informou que não se manifesta sobre o caso. À coluna, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que está verificando as informações sobre os voos de 2016 "junto a outros órgãos do governo brasileiro".