Londres havia sido poupada até agora do novo modus operandi do terror

Ataque no Reino Unido

O Reino Unido estava, até esta quarta-feira, blindado do novo modus operandi adotado pelo terror para alvejar cidades europeias nessa segunda década do século 20. Pelas primeiras informações, o atentado nos arredores do parlamento britânico obedece à lógica que vimos no ano passado em Nice, em 14 de julho, e em Berlim, em 21 de dezembro: um motorista invade uma área de pedestres atropelando indiscriminadamente civis.

Ainda não se sabe quem estaria por trás das ações no caso britânico. Mas, ao que parece, um dos atacantes jogou o veículo sobre pedestres na calçada da Ponte de Westminster.

Das grandes capitais da Europa, Londres havia sido poupada do terror desde 7 de julho de 2005, quando uma série de explosões no sistema de transporte público - metrô e ônibus - matou 56 pessoas, entre elas os quatro autores.

Os atentados daquela ocasião levaram as autoridades britânicas a uma grande reformulação do seu sistema de inteligência e de alertas – e a alguns equívocos. Na sequência dos atentados, o histerismo pós-ataque culminou em operações fracassadas de caça aos extremistas e à morte de inocentes, como brasileiro Jean Charles de Menezes, alvejado em uma estação de metrô ao ser confundido com um terrorista.