O que se sabe até agora sobre o atentado em Londres

Terrorismo na Europa

— O ataque foi cometido por um cidadão britânico, conhecido do MI5, o serviço de inteligência do Reino Unido. Sua identidade ainda não foi divulgada.

— O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O comunicado do grupo terrorista afirma que o ataque foi cometido por um "soldado" do califado.

— Oito pessoas foram presas desde a ação desta quarta-feira, em Birmingham (onde o autor do ataque havia alugado o carro usado no ataque) e em Londres.

— Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas, entre elas três policiais. Sete estão em estado grave.

— Quatro pessoas morreram, entre elas o agressor. As vítimas identificadas até agora são:

Aysha Frade, 43 anos, que cruzava a Ponte de Westminster para buscar seus filhos, de 8 e 11 anos, na escola quando um carro subiu sobre a calçada e atropelou pedestres. Aysha era professora de espanhol no DLD College.

Keith Palmer, 48 anos, policial. Integrava o Serviço de Proteção Parlamentar e Diplomática da Polícia de Londres. Foi morto a facadas no ataque. Era casado deixa filhos. Não estava armado no momento do ataque.

Como foi a ação

Às 14h40min de quarta-feira (11h40min pelo horário de Brasília), um carro em alta velocidade subiu na calçada da Ponte de Westminster e atropelou várias pessoas antes de colidir contra a grade do parlamento. Um homem com uma faca saiu do veículo e tentou entrar correndo no prédio. Ele esfaqueou um policial e foi atingido por tiros disparados pela polícia.

Na hora do ataque, os deputados estavam reunidos no parlamento. Os procedimentos de emergência foram acionados. Eles ficaram trancados no prédio por quatro horas. A primeira-ministra Theresa May estava no local.

