Quem vigia a vigilância?

Era digital

É elogiável a ideia de se criar um tratado internacional para proteger a privacidade pela internet. A sugestão, apresentada ontem ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), é especialista independente Joe Cannataci, nomeado relator especial em 2015 após o escândalo deflagrado a partir das revelações de Edward Snowden, ex-funcionário da CIA.

Os EUA, que já eram os xerifes do mundo durante o governo George W Bush, haviam se transformado, nos anos Barack Obama, nos bisbilhoteiros do planeta. Entre outras conclusões, o texto apresentado na ONU afirma que mecanismos tradicionais de proteção de privacidade, incluindo regras sobre grampos telefônicos, estão desatualizados na era digital.

Com governos exigindo dados de empresas como Microsoft, Google, Facebook, Apple e Twitter, não faz sentido depender inteiramente das salvaguardas jurídicas americanas, diz Cannataci. Ou seja, um mandado internacional para o acesso a dados ou vigilância unificaria padrões. Qualquer ordem global no sentido de garantir a privacidade é louvável, mas, sem a garantia de que os EUA seguirão as regras – e com punições em caso de descumprimento –, acordos serão letra morta.

Vale lembrar que, inúmeras vezes, a própria ONU foi atropelada no passado recente, com potências indo à guerra alegando a falácia dos ataques preventivos ou da segurança nacional.