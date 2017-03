RS se une à Hora do Planeta contra as mudanças climáticas

Ambiente

Campanha anual, a Hora do Planeta chega, neste sábado, a sua 10ª edição. Milhares de entidades, órgãos públicos e cidadãos comuns irão apagar as luzes, entre 20h30min e 21h30min (horário de Brasília) em um ato de conscientização contra as mudanças climáticas.

A Torre Eiffel, na França, o Empire State Building, em Nova York, e monumentos históricos, como a Acrópole, de Atenas,são algumas das estruturas que terão suas luzes apagadas. São cerca de 590 monumentos, no total. Liderada pelo WWF-Brasil, a campanha tem como foco a urgência do aquecimento global.

No Rio Grande do Sul, veja as cidades que aderiram à campanha e as estruturas que terão as luzes apagadas na noite deste sábado:

Bento Gonçalves - Pipa Pórtico

Canela - Catedral de Pedra

Canoas - Avião (Praça do Avião), Avião (Praça FAB), Prédio da Prefeitura Municipal, Casa dos Rosa, Villa Mimosa

Farroupilha - Câmara dos Vereadores, Prefeitura de Farroupilha, Praça da Matriz

Guaporé - Cristo Redentor, Parque Municipal Ecológico Honorato Toniolo, prédio da prefeitura, Casa da Cultura, Câmara dos Vereadores

Ijuí - Monumento "O Pioneiro", prédio da prefeitura

Montenegro - Prefeitura Municipal, Estação da Cultura, Praça Rui Barbosa

São Leopoldo - Centro Administrativo