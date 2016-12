News

O Maestro Pletskaya voltou para a Sbørnia em caráter definitivo em 2014 – mas o povo não se deu por vencido: em 2016, foi lançado o projeto A SBØRNIA KØNTR'ATACKA, que mantém a viva a cultura do país criado por NICO NICOLAIEWSKY (1957 – 2014) e HIQUE GOMEZ. Pois o espetáculo volta a atacar no Theatro São Pedro entre os próximos dias 19 e 29 de janeiro. Hique volta a encarnar o esquisitão de olhos esbugalhados Kraunus Sang, dividindo o palco com SIMONE RASSLAN na pele de Nabiha – a grande pianista formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade em que Pletskaya estudou.



No repertório, seguem alguns clássicos do musical Tangos & Tragédias, além de novas canções de Cláudio Levitan, o principal compositor sbørniano, que estará presente em algumas sessões. A turma manda avisar ainda que o grand finale na Praça da Matriz está garantido – uma tradição que promete se estender até o final dos tempos.