Acid Rock Festival tem música, exposições, teatro, oficina e mostra de curtas

Vai ter festival de arte no interior do Estado, sim: a sétima edição do ACID ROCK FESTIVAL rola nos dias 7 e 8 de janeiro lá no Balneário do Chico, no Distrito de Chorão, em Ijuí. Treze bandas — entre elas, os argentinos da El Sonidero e Fanfarria Insurgente, Tagore (PE), BIKE (SP), Thiago Ramil (foto) e Musa Híbrida —, seis exposições, quatro oficinas artísticas, duas peças teatrais e uma mostra de curtas metragens integram a programação do evento, que tem ingressos de terceiro lote a R$ 115 — corre lá em acidrockfestival.com.br para outras informações, ok?

Escuta aí a playlist do line-up: