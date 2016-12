Acústicos RS volta ao Interior em 2017

Música

Foto: Edu Defferrari / Divulgação

O projeto Acústicos RS retorna ao Interior em 2017 promovendo apresentações de renomados artistas gaúchos – uma noite e dois grandes shows em três cidades, com entrada franca. A caravana da segunda edição do projeto vai rolar em fevereiro e é produzida e realizada pela Mais Produções, com coprodução da Primeira Fila Produções e patrocínio da NET.

Confira a programação de cada cidade:

2/2 – Santa Cruz do Sul:

Rock de Galpão e Antonio Villeroy

9/2 – Bento Gonçalves:

Papas da Língua e Jéf

15/2 – Pelotas:

Duca Leindecker (foto) e Ian Ramil