Brasil Guitarra, em Salvador, terá o gaúcho Frank Solari

Olha só que bacana: o gaúcho Frank Solari é um dos 10 baitas guitarristas que vão tocar no dia 7 de janeiro, no Farol da Barra, em Salvador. O projeto Brasil Guitarras reunirá no mesmo palco os músicos Armandinho Macedo, Robertinho de Recife, Edgard Scandurra, Davi Moraes, Kiko Loureiro, Luiz Carlini, Marcelo Barbosa, Toninho Horta e Andreas Kisser – além de Solari, claro.

Serão mais de cinco de horas de concerto na capital baiana,em que os guitarristas vão se revezar em apresentações em duos, acompanhados de músicos arregimentados por eles. Fechando o show com entrada franca,todos se reúnem no palco para uma apresentação de Aquarela do Brasil e do Hino nacional brasileiro.