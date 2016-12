Câmara aprova a criação da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre

News

Em meio a tanta notícia sobre o desmanche da cultura promovido por governos e políticos, enfim uma boa nova chega com o Natal: a Câmara Municipal da Capital aprovou na tarde de quinta-feira o projeto de lei que institui a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e o Programa Escola Preparatória de Dança nas escolas da rede municipal de ensino. Eles estarão vinculados administrativamente à Secretaria Municipal da Cultura (SMC), e sua sede estará localizada no Centro Municipal de Dança da SMC.

A reivindicação pela criação de uma companhia de dança da cidade, segundo a própria justificativa do projeto, vem desde os anos 1940. Um projeto-piloto foi lançado em 2014 para selecionar bailarinos e bailarinas, e o grupo formado apresentou seu primeiro espetáculo no Auditório Araújo Vianna, Salão Grená (fotos) – depois, a produção ficou em cartaz em espaços como o Teatro Renascença e o Theatro São Pedro.

Caberá à companhia organizar apresentação anual da Cia. Jovem de Dança, sob a coordenação de profissionais especializados contratados por seleção pública. Já o projeto pedagógico e artístico da Escola Preparatória de Dança será coordenado conjuntamente pela SMC e pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) e aprovado pela comunidade escolar das escolas envolvidas.

De acordo com a justificativa do projeto, a criação de um corpo de baile porto-alegrense é uma reivindicação da área desde a década de 1940. Capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo já contam com seu grupo de dança oficial – aqui no Estado, Caxias do Sul também tem sua companhia.

Espetáculo "Salão Grená", apresentado pelo projeto-piloto da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre Foto: Átila Vianna / Divulgação