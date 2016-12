Casa de Cinema roda três filmes e lança dois documentários em 2017

Cinema

A Casa de Cinema de Porto Alegre vai rodar três filmes ao longo de 2017 – além de lançar os documentários Quem é Primavera das Neves? e Cidades fantasmas ainda no primeiro semestre. Entre maio e junho, Jorge Furtado filmará Rasga coração, adaptação da célebre peça homônima de Oduvaldo Vianna Filho, com Tony Ramos e Luisa Arraes no elenco.



Em setembro, Ana Luiza Azevedo rodará Aos olhos de Ernesto, enquanto Esmir Filho deve filmar em novembro o longa Baleia. Esta última produção terá Andréa Beltrão, a cantora Marina Lima e Ismael Caneppele em um jogo de sedução numa praia isolada.