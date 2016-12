Casa X Music, em Atlântida, será inaugurada no dia 31

News

Tem novidade bacana chegando para passar a virada de ano em Atlântida: no sábado, dia 31, a casa X Music traz ao Litoral o DJ espanhol Abel Ramos (foto) – que tem no currículo colaborações com Fat Boy Slim, David Guetta e Axwell, entre outros nomes bacanas. O novo local de festas, focado em música eletrônica, tem como residentes os DJs Constantinne, Vinne, Vice Society e Vanessa Nagel.

E Xangri-lá já tem outras noites da X Music marcadas no calendário – no dia 21 de janeiro, a Carpe Vita Blanc Celebration apresenta uma mistura de sunset e sunrise com Vintage Culture, David Tort (Espanha), RDT, Bruno Be, Lazzaretti e Rafa Costa. E no Carnaval, dia 27 de fevereiro, é a vez da Carpe Vita Beach Boutique. Bacana, né? Te liga que, durante o verão, ainda vai ter o DJ francês Norman Doray, além de Rodrigo Toigo e Phenomena.