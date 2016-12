Começam as obras de recuperação do Museu das Missões

News

Tiveram início na quinta-feira passada as obras de recuperação emergencial do Museu das Missões, em São Miguel das Missões, depois do tornado que atingiu o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo (na foto, em 2013) no primeiro semestre deste ano, causando danos à estrutura e ao acervo do local. Na parte arquitetônica, a empresa responsável pelo conserto iniciou a montagem de tapumes para isolar o Pavilhão Lucio Costa e a Casa do Zelador durante as obras. A cobertura da Sacristia Velha também será restaurada.



Com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de R$ 1,6 milhão, as obras emergenciais têm prazo de conclusão de aproximadamente três meses – com possibilidade de prorrogação,caso seja necessário. Projetado em 1940 pelo arquiteto Lucio Costa (1902 – 1998), o Museu das Missões integra a rede do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e é parte de um sítio arqueológico considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.