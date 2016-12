Curso intensivo de gestão e produção cultural está com inscrições abertas

News

A foto tipo Law & order aí em cima registra a turma do CURSO INTENSIVO DE GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, que vai rolar entre os próximos dias 9 e 20 de janeiro no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Av. Independência, 75). Quem ministra as aulas é a produtora cultural Dedé Ribeiro, com as participações de Luiza Pires, Jack Garcia, Gil Baumgarten Franco e Bebê Baumgarten. O curso apresenta as funções e os caminhos para fazer com que um produto cultural chegue ao público, partindo da realidade do mercado de trabalho. Entre os temas abordados estão a criação de estratégias, formatação de projetos culturais, leis de incentivo, editais públicos, divulgação, direitos autorais, contratos, produção executiva e administração. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (51) 3018-1848 ou pelo e-mail liga@liga.art.br. Mais informações no site liga.art.br, ok?



