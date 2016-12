Exposição de Janaina de Lima ocupa o Solar Azul do Galo Cantante

News

Olha só que legal: a imagem pastoral aí registra o inusual espaço onde a artista JANAINA DE LIMA está exibindo seus trabalhos. Pois a exposição RASTROS DE EXISTÊNCIA está em cartaz no gramado em meio às ovelhas do Solar Azul do Galo Cantante, sítio-ateliê da também artista KIRA LUÁ em Canela.

Leia também

Mesa de Cinema comemora 12 anos em janeiro

Exposição permanente resgata a história da Cinemateca Capitólio

Peter Tosh Celebration - Legalize Tour chega a Porto Alegre em janeiro



A porto-alegrense Janaina intervém em espaços externos em diferentes partes do mundo com essa mostra, que reúne fotografias sublimadas em voal. Ela escolheu algumas fotos da mãe, feitas na década de 1930, e foi desfocando-as até chegar ao ponto em que somente é possível reconhecer a silhueta de um determinado ponto de luz e movimento do tecido translúcido – criando um misterioso álbum de retratos ao ar livre.

A expo fica em cartaz até 15 de janeiro no belo local na Linha São João, aberto à visitação aos domingos ou por agendamento pelo telefone (54) 99992-4461 ou pelo e-mail contato@solarazuldogalocantante.com.br, ok?

Foto: Janaina de Lima / Divulgação