Exposição no Margs reúne trabalhos de 21 fotógrafos

Dica de programação para este início de 2017: reunindo trabalhos de 19 fotógrafos convidados aos de dois que já possuem obras no acervo, o MARGS inaugura nesta terça a exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS, que ocupa a Galeria Iberê Camargo até o dia 29 de janeiro. Com curadoria do arquiteto e artista visual Fábio André Rheinheimer, a mostra busca criar novas narrativas a partir da união de imagens aparentemente desconexas pertencentes ao portfólio dos profissionais selecionados — entre eles, Raul Krebs, Andréa Graiz, Júlio Cordeiro, Bebeto Alves e Antônio Villeroy, além do nova-iorquino Gene Johnson. Ah, vale lembrar que a entrada é sempre franca e o museu funciona de terças a domingos, das 10h às 19h.

Foto: Bebeto Alves / Reprodução

Foto: Raul Krebs / Reprodução

Foto: Antonio Villeroy / Reprodução

Foto: Júlio Cordeiro / Reprodução

Foto: Gene Johnson / Reprodução